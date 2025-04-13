Парацетамол, комбінації без психолептиків

Хелпекс антиколд DX (Helpex anticold DX)

4 препаратиЗнайти все в аптеках
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Хелпекс® Антиколд DX
Хелпекс® Антиколд DX
Таблетки блістер №100
Мові Хелс ГмбХ
від 801,85 грн
в 915 аптеках
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Хелпекс® Антиколд DX
Хелпекс® Антиколд DX
Таблетки блістер №80
Мові Хелс ГмбХ
від 400,95 грн
в 500 аптеках
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Хелпекс® Антиколд DX
Хелпекс® Антиколд DX
Таблетки блістер №10
Мові Хелс ГмбХ
від 140,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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Хелпекс® Антиколд DX
Хелпекс® Антиколд DX
Таблетки блістер №4
Мові Хелс ГмбХ
від 47,30 грн
в 1 аптеці інших міст
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Ціни в Київ
від 400,95 грн
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Характеристики
Виробник
Мові Хелс ГмбХ
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
100 шт.
ATC-група