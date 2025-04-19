Хелпекс антиколд DX (Helpex anticold DX)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1405,53
Економія при броні: -567,43 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1191,33
Економія при броні: -441,36 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1324,90
Економія при броні: -491,60 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1300,50
Економія при броні: -467,20 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1388,50
Економія при броні: -469,13 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
143,06
Економія при броні: -7,65 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1387,57
Економія при броні: -468,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1191,33
Економія при броні: -441,36 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1324,90
Економія при броні: -491,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
397,11
Економія при броні: -147,12 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1039,68
Економія при броні: -373,04 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
264,98
Економія при броні: -98,32 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
479,70
Економія при броні: -75,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
529,96
Економія при броні: -196,64 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
772,26
Економія при броні: -272,28 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1368,76
Економія при броні: -530,66 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1162,89
Економія при броні: -412,92 грн