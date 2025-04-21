Хелпекс антиколд DX (Helpex anticold DX)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1175,44
Економія при броні: -61,04 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1311,88
Економія при броні: -151,86 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
397,11
Економія при броні: -147,12 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1300,75
Економія при броні: -430,12 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
794,94
Економія при броні: -294,96 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1198,47
Економія при броні: -414,90 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1357,07
Економія при броні: -452,31 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
771,54
Економія при броні: -271,56 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
794,22
Економія при броні: -294,24 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
779,46
Економія при броні: -279,48 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1409,88
Економія при броні: -571,78 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1378,63
Економія при броні: -473,87 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1389,41
Економія при броні: -484,65 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн