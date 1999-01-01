Київ
Аніліди
N02B E51

Парацетамол, комбінації без психолептиків

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02BІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B EАніліди
N02B E51Парацетамол, комбінації без психолептиків
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Фервекс для дорослих
Фервекс для дорослих
Порошок для орального розчину саше №8
Дельта Медікел
від 196,16 грн
в 985 аптеках
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Терафлю Екстра зі смаком лимону
Терафлю Екстра зі смаком лимону
Порошок для орального розчину пакет №10
Халеон КХ С.а.р.л.
від 359,88 грн
в 978 аптеках
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Терафлю від грипу та застуди зі смаком лимона
Терафлю від грипу та застуди зі смаком лимона
Порошок для орального розчину пакет №10
Халеон КХ С.а.р.л.
від 328,50 грн
в 974 аптеках
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Фервекс для дорослих з малиновим смаком
Фервекс для дорослих з малиновим смаком
Порошок для орального розчину саше №8
Дельта Медікел
від 198,48 грн
в 972 аптеках
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Таміпул®
Таміпул®
Капсули блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 135,56 грн
в 952 аптеках
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Фервекс для дітей
Фервекс для дітей
Порошок для орального розчину саше №8
Дельта Медікел
від 191,92 грн
в 947 аптеках
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Солпадеїн Актив
Солпадеїн Актив
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №12
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
від 112,78 грн
в 943 аптеках
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Колдрекс Максгрип зі смаком лимону
Колдрекс Максгрип зі смаком лимону
Порошок для орального розчину пакетик у картонній коробці №10
Стада
від 253,29 грн
в 931 аптеці
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Мілістан Мультисимптомний
Мілістан Мультисимптомний
Каплети, вкриті оболонкою блістер №12
Мілі Хелскере
від 129,40 грн
в 918 аптеках
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Колдрекс Хотрем зі смаком лимону
Колдрекс Хотрем зі смаком лимону
Порошок для орального розчину пакетик 5 г №10
Стада
від 219,15 грн
в 911 аптеці
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Хелпекс® Антиколд Нео Макс
Хелпекс® Антиколд Нео Макс
Порошок для орального розчину 4 г саше з лимонним смаком №10
Мові Хелс
від 227,02 грн
в 911 аптеці
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Хелпекс® Антиколд DX
Хелпекс® Антиколд DX
Таблетки блістер №100
Мові Хелс ГмбХ
від 800,95 грн
в 907 аптеках
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Комбігрип®
Комбігрип®
Таблетки блістер у пачці №80
Organosyn Life Sciences
від 655,00 грн
в 900 аптеках
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Комбігрип Декса®
Комбігрип Декса®
Таблетки блістер у пачці №80
Organosyn Life Sciences
від 833,00 грн
в 895 аптеках
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Колдрекс Максгрип зі смаком лісових ягід
Колдрекс Максгрип зі смаком лісових ягід
Порошок для орального розчину пакет у коробці №10
Стада
від 242,06 грн
в 882 аптеках
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Хелпекс® Антиколд Нео Макс
Хелпекс® Антиколд Нео Макс
Порошок для орального розчину 4 г саше з малиновим смаком №10
Мові Хелс
від 232,48 грн
в 874 аптеках
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Хелпекс® Антиколд Нео для дітей
Хелпекс® Антиколд Нео для дітей
Порошок для орального розчину саше 2.5 г з малиновим смаком №6
Мові Хелс ГмбХ
від 132,06 грн
в 869 аптеках
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Антифлу® Кідс
Антифлу® Кідс
Порошок для орального розчину пакет 12 г №5
Байєр
від 173,40 грн
в 860 аптеках
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Хелпекс® Антиколд Нео
Хелпекс® Антиколд Нео
Порошок для орального розчину саше 4 г з лимонним смаком №10
Мові Хелс
від 223,92 грн
в 859 аптеках
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Комбігрип Хот Сіп®
Комбігрип Хот Сіп®
Порошок для орального розчину саше 5 г з лимонним смаком №10
Organosyn Life Sciences
від 213,40 грн
в 855 аптеках
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