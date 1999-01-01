Київ
Аніліди
N02B E51
Парацетамол, комбінації без психолептиків
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02B
ІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B E
Аніліди
N02B E51
Парацетамол, комбінації без психолептиків
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Фервекс для дорослих
Порошок для орального розчину саше №8
Дельта Медікел
від
196,16
грн
в 985 аптеках
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Терафлю Екстра зі смаком лимону
Порошок для орального розчину пакет №10
Халеон КХ С.а.р.л.
від
359,88
грн
в 978 аптеках
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Терафлю від грипу та застуди зі смаком лимона
Порошок для орального розчину пакет №10
Халеон КХ С.а.р.л.
від
328,50
грн
в 974 аптеках
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Фервекс для дорослих з малиновим смаком
Порошок для орального розчину саше №8
Дельта Медікел
від
198,48
грн
в 972 аптеках
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Таміпул®
Капсули блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
135,56
грн
в 952 аптеках
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Фервекс для дітей
Порошок для орального розчину саше №8
Дельта Медікел
від
191,92
грн
в 947 аптеках
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Солпадеїн Актив
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №12
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
від
112,78
грн
в 943 аптеках
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Колдрекс Максгрип зі смаком лимону
Порошок для орального розчину пакетик у картонній коробці №10
Стада
від
253,29
грн
в 931 аптеці
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Мілістан Мультисимптомний
Каплети, вкриті оболонкою блістер №12
Мілі Хелскере
від
129,40
грн
в 918 аптеках
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Колдрекс Хотрем зі смаком лимону
Порошок для орального розчину пакетик 5 г №10
Стада
від
219,15
грн
в 911 аптеці
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Хелпекс® Антиколд Нео Макс
Порошок для орального розчину 4 г саше з лимонним смаком №10
Мові Хелс
від
227,02
грн
в 911 аптеці
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Хелпекс® Антиколд DX
Таблетки блістер №100
Мові Хелс ГмбХ
від
800,95
грн
в 907 аптеках
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Комбігрип®
Таблетки блістер у пачці №80
Organosyn Life Sciences
від
655,00
грн
в 900 аптеках
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Комбігрип Декса®
Таблетки блістер у пачці №80
Organosyn Life Sciences
від
833,00
грн
в 895 аптеках
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Колдрекс Максгрип зі смаком лісових ягід
Порошок для орального розчину пакет у коробці №10
Стада
від
242,06
грн
в 882 аптеках
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Хелпекс® Антиколд Нео Макс
Порошок для орального розчину 4 г саше з малиновим смаком №10
Мові Хелс
від
232,48
грн
в 874 аптеках
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Хелпекс® Антиколд Нео для дітей
Порошок для орального розчину саше 2.5 г з малиновим смаком №6
Мові Хелс ГмбХ
від
132,06
грн
в 869 аптеках
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Антифлу® Кідс
Порошок для орального розчину пакет 12 г №5
Байєр
від
173,40
грн
в 860 аптеках
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Хелпекс® Антиколд Нео
Порошок для орального розчину саше 4 г з лимонним смаком №10
Мові Хелс
від
223,92
грн
в 859 аптеках
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Комбігрип Хот Сіп®
Порошок для орального розчину саше 5 г з лимонним смаком №10
Organosyn Life Sciences
від
213,40
грн
в 855 аптеках
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Форма випуску
гран. д/орал. р-ну
каплети
каплети, в/о
капс.
капс. тверд.
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/п р-ну д/перор. застос.
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. розч.
табл. шип.
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Дозування
4 г
500 мг
500 мг + 65 мг
1000 мг + 12.2 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
контейнер
контурн. чарунк. уп.
пакет
пакет 4 г
пакет 6 г
пакет 12 г
пакет 17 г
пакет 20 г
пакет 23 г
пакет-саше 13.1 г
пакет-саше 23 г
пакетик
пакетик 5 г
пакетик 6 г
саше
саше 2.5 г
саше 4 г
саше 4.8 г
саше 5 г
саше 5.2 г
саше 13 г
саше 13.6 г
саше 20 г
саше 22.13 г
саше 23 г
стрип
туба
фл. 100 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Alkaloid
Ananta Medicare
Delta Medical Promotions AG
Euro Lifecare
GSK Consumer Healthcare
INPHARMA Trading SIA
Mili Healthcare
Movi Health GmbH
Nabros Pharma
Organosyn Life Sciences
Pharmascience
Sanofi
Scan Biotech
Stada
UPSA
Unilab, LP
Xantis Pharma
Євро Лайфкер
ІнтерХім
Ананта Медікеар
Астрафарм
Байєр
Босналек
Гледфарм
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарница
Джонсон і Джонсон Україна
Здоровье
Здоровье Группа компаний
ИнтерХим
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лекхім-Харків
Мові Хелс
Мові Хелс ГмбХ
Мілі Хелскере Лімітед
Нобель
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Рафтон Лабораторіз
Стада
ФарКоС
Фармак
Халеон КХ С.а.р.л.
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
Червона зірка
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