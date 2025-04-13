Основна біологічна роль йоду полягає в підтримці функції щитовидної залози і побудові її гормонів — тироксину і трийодтироніну. На сьогоднішній день йод є єдиним відомим мікроелементом, що бере участь в утворенні цих гормонів. Фізіологічна роль гормонів щитовидної залози дуже велика: контроль за інтенсивністю основного обміну, вплив на водно-сольовий, жировий і вуглеводний обміни.

Як гормон, тироксин знаходиться в постійному зв’язку з іншими залозами внутрішньої секреції, особливо з гіпофізом і статевими залозами, регулює діяльність мозку, нервової та серцево-судинної систем, стимулює ріст і розумовий розвиток дитини. Нестача йоду як «будівельного» елемента гормону щитовидної залози часто є прихованою причиною багатьох захворювань.

Селен — мікроелемент, що є одним з найважливіших елементів для людини, який бере участь у багатьох життєво важливих процесах, що протікають в організмі: в утворенні гормону щитовидної залози трийодтироніну, у виведенні важких металів з організму, в обміні жирів, білків та вуглеводів, в окисно-відновних процесах, взаємодіє з вітамінами, ферментами. Існує тісний взаємозв’язок між йодом і селеном — йод в організмі не функціонує без селену, тому одночасний дефіцит йоду і селену призводить до сильнішого гіпотиреозу, ніж дефіцит одного йоду. Нестача селену в організмі знижує функціональну активність гормонів щитовидної залози, тому забезпечення організму цими мікроелементами дуже важливе для організму.

Крім вищевказаних властивостей, селен проявляє потужні антиоксидантні властивості, сприяє захисту клітинних мембран і попередженню утворення вільних радикалів, тим самим знижуючи ризик виникнення онкологічних захворювань.

Нестача селену призводить до зниження імунітету, уповільнення зростання, хвороб шкіри, волосся, нігтів, розвитку серцево-судинних захворювань, атеросклерозу, алергічних захворювань, порушення функціонування статевої сфери, передчасного старіння організму.