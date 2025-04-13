Дієтичні добавки, що містять комплекси мікро- і макроелементів

Йодо-селен (Iodine-selenium)

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ЙОДО-СЕЛЕН
ЙОДО-СЕЛЕН
Таблетки 0,25 г №80
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від 83,70 грн
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ЙОДО-СЕЛЕН
ЙОДО-СЕЛЕН
Таблетки 0,25 г №40
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від 68,00 грн
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Інструкція вказана для ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0,25 г №80

Йодо-селен інструкція із застосування

Інструкція вказана для ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0,25 г №80

Показання до застосування

Додаткове джерело йоду та селену; сприяє покращенню функціонального стану щитовидної залози, нормалізації обміну речовин, підвищенню імунітету, має антиоксидантні властивості.

Склад

Калію йодид — 0,065 мг, селену оксид — 0,00275 мг, допоміжні компоненти.

Опис діючих речовин

Основна біологічна роль йоду полягає в підтримці функції щитовидної залози і побудові її гормонів — тироксину і трийодтироніну. На сьогоднішній день йод є єдиним відомим мікроелементом, що бере участь в утворенні цих гормонів. Фізіологічна роль гормонів щитовидної залози дуже велика: контроль за інтенсивністю основного обміну, вплив на водно-сольовий, жировий і вуглеводний обміни.

Як гормон, тироксин знаходиться в постійному зв’язку з іншими залозами внутрішньої секреції, особливо з гіпофізом і статевими залозами, регулює діяльність мозку, нервової та серцево-судинної систем, стимулює ріст і розумовий розвиток дитини. Нестача йоду як «будівельного» елемента гормону щитовидної залози часто є прихованою причиною багатьох захворювань.

Селен — мікроелемент, що є одним з найважливіших елементів для людини, який бере участь у багатьох життєво важливих процесах, що протікають в організмі: в утворенні гормону щитовидної залози трийодтироніну, у виведенні важких металів з організму, в обміні жирів, білків та вуглеводів, в окисно-відновних процесах, взаємодіє з вітамінами, ферментами. Існує тісний взаємозв’язок між йодом і селеном — йод в організмі не функціонує без селену, тому одночасний дефіцит йоду і селену призводить до сильнішого гіпотиреозу, ніж дефіцит одного йоду. Нестача селену в організмі знижує функціональну активність гормонів щитовидної залози, тому забезпечення організму цими мікроелементами дуже важливе для організму.

Крім вищевказаних властивостей, селен проявляє потужні антиоксидантні властивості, сприяє захисту клітинних мембран і попередженню утворення вільних радикалів, тим самим знижуючи ризик виникнення онкологічних захворювань.

Нестача селену призводить до зниження імунітету, уповільнення зростання, хвороб шкіри, волосся, нігтів, розвитку серцево-судинних захворювань, атеросклерозу, алергічних захворювань, порушення функціонування статевої сфери, передчасного старіння організму.

Спосіб застосування

Дорослим по 1 таблетці двічі на день під час вживання їжі, запивати водою. Курс прийому — до 1 місяця. В подальшому курс прийому та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.

Протипоказання

Діти до 12 років, вагітні та жінки в період годування грудьми, індивідуальна чутливість до окремих компонентів.

Форма випуску

Таблетки 250 мг № 40 і № 80.

Термін придатності

36 місяців.

Характеристики
Виробник
Фармаком
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,25 г
Кількість штук в упаковці
80 шт.
Дієтичні добавки