Йодо-селен (Iodine-selenium)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Миколаїв
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
4.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
107.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,70
Економія при броні: -12,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,20 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
160.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 31-В
171.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,10
Економія при броні: -14,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,20 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -10,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
179.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
216.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,70
Економія при броні: -10,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 16
251.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -6,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
251.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -9,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
251.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Економія при броні: -13,60 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
256.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,60 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,60 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -13,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
262.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,20
Економія при броні: -14,70 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
262.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Економія при броні: -10,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
262.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Економія при броні: -10,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
263.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-М
266.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,10
Економія при броні: -13,40 грн