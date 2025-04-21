Йодо-селен (Iodine-selenium)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,20 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
98.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,70
Економія при броні: -10,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,20 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -10,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-М
115.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,10
Економія при броні: -13,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Економія при броні: -12,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
121.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
124.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -9,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 16
124.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -6,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Економія при броні: -13,60 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
129.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
130.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,60 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -9,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
132.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,20
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,60 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 45
135.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
135.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Економія при броні: -10,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
136.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,20 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -9,60 грн