Йодо-селен (Iodine-selenium)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,50
Економія при броні: -10,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бабія, 14
3.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
85,40
Економія при броні: -6,00 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
5.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 1-А
8.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,00
Економія при броні: -13,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Оброшине, вул. Грушевського, 21-А
12.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
67,13
Економія при броні: -7,57 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36
38.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
65.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Самбір, вул. Мазепи, 21-А
68.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 36
68.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
82,72
Економія при броні: -0,22 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 5
69.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Шкільна, 1
75.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Юридика, 1
85.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 8
92.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
95,31
Економія при броні: -1,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Почаїв, вул. Воз'єднання, 3-А
108.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 30
113.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Економія при броні: -1,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 50
114.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Будного Степана, 32-А
115.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,70
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
116.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,70
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Новий Світ, 2
117.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,60 грн