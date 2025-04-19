Йодо-селен (Iodine-selenium)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,70
Економія при броні: -10,30 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 31-В
186.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,10
Економія при броні: -13,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -6,40 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -10,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -6,40 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
266.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
284.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
326.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,70
Економія при броні: -10,30 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 15
338.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
342.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,70
Економія при броні: -10,30 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 403
343.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,70
Економія при броні: -10,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
343.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,90
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
343.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
83,10
Економія при броні: -3,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
361.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -9,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 16
361.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -6,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
362.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -6,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Економія при броні: -10,80 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
367.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -6,80 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -6,80 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -9,60 грн