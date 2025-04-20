Йодо-селен (Iodine-selenium)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,60 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -9,60 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Економія при броні: -10,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,20
Економія при броні: -13,50 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
4.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,60 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -9,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -13,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 16
9.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -6,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
9.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -9,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,60 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
45.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,70
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 45
62.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
69.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,20 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -9,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
73.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,40
Економія при броні: -12,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
74.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Економія при броні: -11,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 35
87.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,10
Економія при броні: -13,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 164
91.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
112,10
Економія при броні: -9,40 грн