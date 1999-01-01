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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовинДієтичні добавки, що містять мінеральні комплексиДієтичні добавки, що містять комплекси мікро- і макроелементів
3.2.4.

Дієтичні добавки, що містять комплекси мікро- і макроелементів 3.2.4. Класифікація

Solaray Аспартат магнію та калію з бромелаїном капсули, флакон, № 60; Нутра Мануфектурінг
Solaray Аспартат магнію та калію з бромелаїном Капсули, флакон, № 60 Нутра Мануфектурінг
В 17 аптеках
від 519,25 грн
Ціни в аптеках
ВАНСІТОН КАЛЬЦІЙ-МАГНІЙ-ЦИНК таблетки, № 150; Марина
ВАНСІТОН КАЛЬЦІЙ-МАГНІЙ-ЦИНК Таблетки, № 150 Марина
В 28 аптеках
від 299,20 грн
Ціни в аптеках
Галіборанж Кальций та залізо для всіеї родини цукерки жувальні, № 30; PharmaCare (Europe)
Галіборанж Кальций та залізо для всіеї родини Цукерки жувальні, № 30 PharmaCare (Europe)
Немає в наявності
Доппельгерц® System Магній+Калій цитрат порошок, саше, № 40; Квайссер Фарма Україна
Доппельгерц® System Магній+Калій цитрат Порошок, саше, № 40 Квайссер Фарма Україна
В 43 аптеках
від 392,92 грн
Ціни в аптеках
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ МАГНІЙ + КАЛІЙ таблетки, 1730 мг, № 30; Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ МАГНІЙ + КАЛІЙ Таблетки, 1730 мг, № 30 Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
В 936 аптеках
від 199,89 грн
Ціни в аптеках
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ МАГНІЙ + КАЛІЙ таблетки шипучі, 6600 мг, № 15; Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ МАГНІЙ + КАЛІЙ Таблетки шипучі, 6600 мг, № 15 Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
В 614 аптеках
від 118,16 грн
Ціни в аптеках
ЕуПлацент порошок, пакет, № 20; Е-Витал груп
ЕуПлацент Порошок, пакет, № 20 Е-Витал груп
В 2 аптеках
від 840,00 грн
Ціни в аптеках
Йод-селен Актив таблетки, № 60; ІЛАН ФАРМ
Йод-селен Актив Таблетки, № 60 ІЛАН ФАРМ
В 223 аптеках
від 111,80 грн
Ціни в аптеках
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки, 0,25 г, № 40; Фармаком
ЙОДО-СЕЛЕН Таблетки, 0,25 г, № 40 Фармаком
В 6 аптеках
від 67,19 грн
Ціни в аптеках
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки, 0,25 г, № 80; Фармаком
ЙОДО-СЕЛЕН Таблетки, 0,25 г, № 80 Фармаком
В 16 аптеках
від 79,12 грн
Ціни в аптеках
Йодоселен таблетки, 0,25 г, № 40; Завод вітамінний Харківський
Йодоселен Таблетки, 0,25 г, № 40 Завод вітамінний Харківський
Немає в наявності
Кальцифор капсули м'які желатинові, № 30; Софтгель Хелскеа
Кальцифор Капсули м'які желатинові, № 30 Софтгель Хелскеа
Немає в наявності
КАЛЬЦІЙ МАГНІЙ ЦИНК таблетки, № 100; Солгар Вітамін енд Херб
КАЛЬЦІЙ МАГНІЙ ЦИНК Таблетки, № 100 Солгар Вітамін енд Херб
В 695 аптеках
від 382,91 грн
Ціни в аптеках
КАЛЬЦІЙ-МАГНІЙ-ЦИНК таблетки, № 30; Валмарк
КАЛЬЦІЙ-МАГНІЙ-ЦИНК Таблетки, № 30 Валмарк
Немає в наявності
КАЛЬЦІЙ-МАГНІЙ-ЦИНК таблетки, № 100; undefined
КАЛЬЦІЙ-МАГНІЙ-ЦИНК Таблетки, № 100
Немає в наявності
КАЛЬЦІЙ-МАГНІЙ-ЦИНК таблетки, № 180; Country Life
КАЛЬЦІЙ-МАГНІЙ-ЦИНК Таблетки, № 180 Country Life
В 17 аптеках
від 907,80 грн
Ціни в аптеках
Кальцій, магній, цинк Powerful капсули, 1 г, № 100; Красота та Здоров'я
Кальцій, магній, цинк Powerful Капсули, 1 г, № 100 Красота та Здоров'я
В 28 аптеках
від 302,23 грн
Ціни в аптеках
Комплект коліс на літо - комплекс мінералів таблетки, тм solution pharm, тм solution pharm, № 60; Фарміс ЛТД
Комплект коліс на літо - комплекс мінералів Таблетки, тм solution pharm, тм solution pharm, № 60 Фарміс ЛТД
В 98 аптеках
від 119,63 грн
Ціни в аптеках
Лонг Лайф Cal-Mag-Zinc капсули, № 60; LONG LIFE INC
Лонг Лайф Cal-Mag-Zinc Капсули, № 60 LONG LIFE INC
В 2 аптеках інших міст
від 470,45 грн
Ціни в інших містах
Магніоцинк капсули, № 30; Озимук Фарм
Магніоцинк Капсули, № 30 Озимук Фарм
В 252 аптеках
від 359,60 грн
Ціни в аптеках
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