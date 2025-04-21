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Йодо-селен (Iodine-selenium)
Йодо-селен (Iodine-selenium)
Вінниця
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Здорова родина
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Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
59.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
26,13
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 15
106.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
47,45
Економія при броні:
-0,61 грн
46,84
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Згоди / Київська, 2/98
115.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
87,60
Економія при броні:
-10,60 грн
77,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 28
125.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
52,28
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Понінка, вул. Перемоги, 31
125.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Економія при броні:
-13,90 грн
77,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
130.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
132.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,40
Економія при броні:
-13,40 грн
77,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотин, вул. Олімпійська, 81
167.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,40
Економія при броні:
-0,60 грн
114,80
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
168.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
87,00
Економія при броні:
-2,61 грн
84,39
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Франка Івана, 15/44
187.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
114,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 46
190.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
100,45
Економія при броні:
-11,64 грн
88,81
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Українка, вул. Юності, 6
191.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
114,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
192.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
114,80
Економія при броні:
-10,00 грн
104,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
192.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
114,80
Економія при броні:
-10,00 грн
104,80
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
192.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
117,10
Економія при броні:
-30,29 грн
86,81
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
193.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,70
Економія при броні:
-12,70 грн
77,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 31-В
195.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,10
Економія при броні:
-14,60 грн
101,50
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
196.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
90,00
Економія при броні:
-6,30 грн
83,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
197.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
87,90
Економія при броні:
-10,90 грн
77,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
197.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
117,00
Економія при броні:
-30,25 грн
86,75
грн
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