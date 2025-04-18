Йодо-селен (Iodine-selenium)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
117,30
Економія при броні: -30,36 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
90,00
Економія при броні: -6,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
87,90
Економія при броні: -8,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,40
Економія при броні: -30,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
5.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,70
Економія при броні: -10,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
5.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
117,10
Економія при броні: -30,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 5
6.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,40
Економія при броні: -11,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
6.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,40
Економія при броні: -11,20 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,30
Економія при броні: -10,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
6.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,30
Економія при броні: -10,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Соборності, 6
7.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
59,40
Економія при броні: -14,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
7.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,30
Економія при броні: -10,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
7.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,30
Економія при броні: -10,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
119,20
Економія при броні: -30,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братиславська, 26
7.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
83,10
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
8.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,30
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
8.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
114,30
Економія при броні: -8,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
9.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,60
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
9.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,40
Економія при броні: -11,20 грн