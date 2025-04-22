Йодо-селен (Iodine-selenium)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Чернігів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 21-А
3.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,20
Економія при броні: -14,70 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 19
115.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,80
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 21
115.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
119,20
Економія при броні: -30,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
121.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,30
Економія при броні: -11,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
121.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
114,80
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
114,30
Економія при броні: -9,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братиславська, 26
123.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
83,10
Економія при броні: -6,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 5
123.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
87,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -9,60 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Соборності, 6
126.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
59,40
Економія при броні: -14,44 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
126.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,40
Економія при броні: -30,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-Ж
126.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
126.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,60
Економія при броні: -10,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
128.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
87,10
Економія при броні: -10,10 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
114,80
Економія при броні: -10,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
87,90
Економія при броні: -10,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
129.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
114,80
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
60,00
Економія при броні: -1,60 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
129.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
90,00
Економія при броні: -6,30 грн