Йодо-селен (Iodine-selenium)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
84,70
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
94,70
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Культури, 10
2.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 5
35.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
29,00
Економія при броні: -3,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
122.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,60
Економія при броні: -12,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Диканька, вул. Мазепи Івана, 5
124.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,50
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
133.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,20
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 36
134.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,00
Економія при броні: -13,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Героїв Крут, 60/4
142.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
142.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,10
Економія при броні: -13,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
165.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
88,30
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 164
165.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
112,10
Економія при броні: -9,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 35
166.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,10
Економія при броні: -13,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
185.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,40
Економія при броні: -12,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
188.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Економія при броні: -11,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Економія при броні: -6,40 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
195.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Економія при броні: -11,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 45
196.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Економія при броні: -1,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-М
197.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,10
Економія при броні: -13,40 грн