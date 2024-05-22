ДЕТОКСИЛ (DETOXIL®) (320263) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ДЕТОКСИЛ інструкція із застосування
Характеристика
Детоксил має жовчогінні, гепатопротекторні, гіпотензивні, гіполіпідемічні, гіпоглікемічні, гіпохолестеринемічні, сечогінні та антиоксидантні властивості.
Дія Детоксилу зумовлена активними речовинами, що входять до його складу.
N-ацетилцистеїн бере участь у захисті печінки від впливу токсичних речовин. Здатність ацетилцистеїну знешкоджувати хімічні речовини робить його активним детоксикантом.
L-метіонін впливає на обмін жирів та фосфоліпідів у печінці й таким чином відіграє важливу роль у профілактиці та лікуванні атеросклерозу. Є основним постачальником сірки, що являє собою натуральний хелатоутворювальний агент для важких металів (речовина, що здатна зв’язувати токсини); відповідає за зниження рівня гістаміну в крові, і саме тому він позитивно впливає на зменшення симптомів алергії.
Фосфатидилхолін — універсальний будівельний компонент клітинних мембран. Бере участь у регенерації клітин печінки, підвищує детоксикаційну здатність печінки і у такий спосіб нормалізує її функцію.
Екстракт артишоку має жовчогінні, сечогінні, гепатопротекторні та гіполіпідемічні властивості. Сприяє посиленню жовчовиділення та виділенню з організму азотовмісних речовин (сечовини, креатиніну), токсинів, а також знижує вміст загального ХС в крові.
Екстракт грейпфрута містить активну речовину інозитол, яка перешкоджає накопиченню жирів і сприяє виведенню токсинів із печінки. Також до його складу входить нарингін, який перешкоджає засвоєнню жирів, прискорює обмін речовин, поліпшує роботу кишечнику й стимулює процес травлення, що в результаті сприяє схудненню.
Екстракт кульбаби лікарської стимулює функціональну активність ШКТ, має антиатеросклеротичні, гепатопротекторні, жовчогінні, антианемічні, відхаркувальні, седативні та гіпоглікемічні властивості.
Вітамін А сприятливо впливає на зір у сутінках та на формування відчуття кольору. Бере участь у регулюванні обмінних процесів у шкірі, слизовій оболонці ока, дихальних, травних і сечовивідних шляхах, підвищує опірність організму до інфекцій.
Вітамін С (аскорбінова кислота) сприяє засвоєнню організмом білків, заліза, низки вітамінів, регулює обмін ХС, бере учать у синтезі колагену, необхідного для формування, росту і відновлення кісток, шкіри, хрящів, м’язів, регулює згортання крові, проникність судин, підвищує стійкість організму до несприятливих факторів довкілля, стимулює кровотворення. Виконує функцію антиоксиданта — захищає клітини від шкідливої дії вільних радикалів, які порушують обмін кисню в організмі.
Вітамін Е (токоферол) позитивно впливає на функцію статевих та інших ендокринних залоз, діяльність м’язів, сприяє засвоюванню жирів, вітамінів A, D, бере участь в обміні білків та вуглеводів.
Цинк необхідний для нормальної функції залоз внутрішньої секреції (гіпофіза, підшлункової, передміхурової та статевих). Має ліпотропні та кровотворні властивості, входить до складу інсуліну і низки ферментів, які забезпечують процеси дихання. У хворих на цукровий діабет цинк сприяє нормалізації рівня ХС в сироватці крові та глюкози в крові.
Біотин (вітамін Н) запобігає виникненню сухості та лущенню шкіри, допомагає підтримувати здоров’я волосся, покращує чутливість смакових рецепторів язика, сприяє запобіганню виникнення симптомів дерматиту, а також підтримує енергетичний баланс та сприяє нормалізації апетиту.
Вітамін В12 (ціанокобаламін) є протианемічним вітаміном, бере участь у всіх обмінах речовин (білковому, вуглеводному та жировому), гальмує дегенеративні зміни у нервових тканинах та сприяє їхньому нормальному функціонуванню.
Рибофлавін (вітамін В2) необхідний для нормальної роботи печінки, шлунка, сприяє нормалізації зору, впливає на ріст та розвиток плода, бере участь у обміні речовин та синтезі гемоглобіну. Запобігає можливому виникненню слабкості, погіршенню апетиту, депресії та ін., сприяє бадьорості та покращенню загального тонусу організму.
Піридоксин (вітамін В6) сприяє поліпшенню обміну ліпідів та білків, стимулює синтез ненасичених жирних кислот, необхідний для нормального функціонування нервової системи.
Ніацин (вітамін В3) потрібен для забезпечення процесів біологічного окиснення. Сприяє усуненню дратівливості, кволості, насичує організм енергією, сприяє гарному самопочуттю та нормалізації сну.
Рекомендації з вживання
застосовувати як дієтичну добавку до раціону харчування — додаткове джерело водо- та жиророзчинних вітамінів (С, A, D3, E, H, натуральної суміші каротиноїдів, пантотенової кислоти, вітамінів групи B), макро- та мікроелементів (заліза, марганцю, йоду, селену), незамінних сірковмісних амінокислот, фосфатидилхоліну, гіркот, терпенів, стеролів, інуліну, флавоноїдів (зокрема нарингіну) з метою загального зміцнення організму та створення оптимальних дієтологічних умов функціонування організму людини, зокрема під час обмеженого режиму харчування, дієт.
Комплекс біологічно активних речовин, що входять до складу Детоксилу, сприяє нормалізації функціонального стану печінки та гепатобіліарної системи, ШКТ та нирок при хронічних захворюваннях та ураженнях токсичними речовинами різного походження; поліпшенню обміну речовин при захворюваннях шкіри. Детоксил у вагітних з екстрагенітальною патологією не спричиняє алергічних реакцій. Сприяє суттєвому покращенню загального стану організму, нормалізації вуглеводного обміну при цукровому діабеті (І типу) та АТ в комплексі з гіпотензивними препаратами при АГ (І та ІІ стадії), суттєвому зменшенню виникнення під час вагітності таких ускладнень, як анемія, ранній та пізній гестоз, дистрес плода. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед початком прийому рекомендована консультація лікаря.
Вживати дорослим по 1–2 таблетки на добу під час або після прийому їжі, запиваючи склянкою води. Таблетку рекомендовано не розжовувати. Курс споживання 4 тиж, в подальшому курс та термін споживання визначає лікар індивідуально. Доза може бути підвищена лікарем. Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Особливості застосування
підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. При одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів рекомендована консультація лікаря.
Детоксил дозволений до застосування під час вагітності та в період лактації.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці виробника при температурі не вище 25 °C у сухому місці.