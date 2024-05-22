Детоксил має жовчогінні, гепатопротекторні, гіпотензивні, гіполіпідемічні, гіпоглікемічні, гіпохолестеринемічні, сечогінні та антиоксидантні властивості.

Дія Детоксилу зумовлена активними речовинами, що входять до його складу.

N-ацетилцистеїн бере участь у захисті печінки від впливу токсичних речовин. Здатність ацетилцистеїну знешкоджувати хімічні речовини робить його активним детоксикантом.

L-метіонін впливає на обмін жирів та фосфоліпідів у печінці й таким чином відіграє важливу роль у профілактиці та лікуванні атеросклерозу. Є основним постачальником сірки, що являє собою натуральний хелатоутворювальний агент для важких металів (речовина, що здатна зв’язувати токсини); відповідає за зниження рівня гістаміну в крові, і саме тому він позитивно впливає на зменшення симптомів алергії.

Фосфатидилхолін — універсальний будівельний компонент клітинних мембран. Бере участь у регенерації клітин печінки, підвищує детоксикаційну здатність печінки і у такий спосіб нормалізує її функцію.

Екстракт артишоку має жовчогінні, сечогінні, гепатопротекторні та гіполіпідемічні властивості. Сприяє посиленню жовчовиділення та виділенню з організму азотовмісних речовин (сечовини, креатиніну), токсинів, а також знижує вміст загального ХС в крові.

Екстракт грейпфрута містить активну речовину інозитол, яка перешкоджає накопиченню жирів і сприяє виведенню токсинів із печінки. Також до його складу входить нарингін, який перешкоджає засвоєнню жирів, прискорює обмін речовин, поліпшує роботу кишечнику й стимулює процес травлення, що в результаті сприяє схудненню.

Екстракт кульбаби лікарської стимулює функціональну активність ШКТ, має антиатеросклеротичні, гепатопротекторні, жовчогінні, антианемічні, відхаркувальні, седативні та гіпоглікемічні властивості.

Вітамін А сприятливо впливає на зір у сутінках та на формування відчуття кольору. Бере участь у регулюванні обмінних процесів у шкірі, слизовій оболонці ока, дихальних, травних і сечовивідних шляхах, підвищує опірність організму до інфекцій.

Вітамін С (аскорбінова кислота) сприяє засвоєнню організмом білків, заліза, низки вітамінів, регулює обмін ХС, бере учать у синтезі колагену, необхідного для формування, росту і відновлення кісток, шкіри, хрящів, м’язів, регулює згортання крові, проникність судин, підвищує стійкість організму до несприятливих факторів довкілля, стимулює кровотворення. Виконує функцію антиоксиданта — захищає клітини від шкідливої дії вільних радикалів, які порушують обмін кисню в організмі.

Вітамін Е (токоферол) позитивно впливає на функцію статевих та інших ендокринних залоз, діяльність м’язів, сприяє засвоюванню жирів, вітамінів A, D, бере участь в обміні білків та вуглеводів.

Цинк необхідний для нормальної функції залоз внутрішньої секреції (гіпофіза, підшлункової, передміхурової та статевих). Має ліпотропні та кровотворні властивості, входить до складу інсуліну і низки ферментів, які забезпечують процеси дихання. У хворих на цукровий діабет цинк сприяє нормалізації рівня ХС в сироватці крові та глюкози в крові.

Біотин (вітамін Н) запобігає виникненню сухості та лущенню шкіри, допомагає підтримувати здоров’я волосся, покращує чутливість смакових рецепторів язика, сприяє запобіганню виникнення симптомів дерматиту, а також підтримує енергетичний баланс та сприяє нормалізації апетиту.

Вітамін В 12 (ціанокобаламін) є протианемічним вітаміном, бере участь у всіх обмінах речовин (білковому, вуглеводному та жировому), гальмує дегенеративні зміни у нервових тканинах та сприяє їхньому нормальному функціонуванню.

Рибофлавін (вітамін В 2 ) необхідний для нормальної роботи печінки, шлунка, сприяє нормалізації зору, впливає на ріст та розвиток плода, бере участь у обміні речовин та синтезі гемоглобіну. Запобігає можливому виникненню слабкості, погіршенню апетиту, депресії та ін., сприяє бадьорості та покращенню загального тонусу організму.

Піридоксин (вітамін В 6 ) сприяє поліпшенню обміну ліпідів та білків, стимулює синтез ненасичених жирних кислот, необхідний для нормального функціонування нервової системи.

Ніацин (вітамін В 3 ) потрібен для забезпечення процесів біологічного окиснення. Сприяє усуненню дратівливості, кволості, насичує організм енергією, сприяє гарному самопочуттю та нормалізації сну.