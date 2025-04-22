Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -112,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
582,96
Економія при броні: -17,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -112,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
276,60
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
564,72
Економія при броні: -99,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -112,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
566,37
Економія при броні: -78,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -112,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
558,34
Економія при броні: -93,46 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -112,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
563,07
Економія при броні: -130,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -112,00 грн