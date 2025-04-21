Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
559,61
Економія при броні: -100,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -108,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
558,50
Економія при броні: -109,93 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -108,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -108,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
541,60
Економія при броні: -97,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,18
Економія при броні: -94,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
550,57
Економія при броні: -111,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -108,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -108,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
557,64
Економія при броні: -124,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
598,57
Економія при броні: -142,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -108,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
555,57
Економія при броні: -99,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
565,20
Економія при броні: -109,54 грн