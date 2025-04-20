Львів (адресу не вказано)
Доступно в 217 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
566,26
Економія при броні: -101,38 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -104,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -104,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -104,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
559,40
Економія при броні: -110,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
559,03
Економія при броні: -102,31 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -104,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -104,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -104,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG