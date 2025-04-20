Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 200 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
554,00
Економія при броні: -100,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
567,01
Економія при броні: -102,13 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
564,03
Економія при броні: -108,74 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -116,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
502,00
Економія при броні: -99,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
502,00
Економія при броні: -82,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -116,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
554,88
Економія при броні: -24,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -116,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
550,63
Економія при броні: -94,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
562,43
Економія при броні: -113,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
564,82
Економія при броні: -99,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
548,76
Економія при броні: -83,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
550,09
Економія при броні: -109,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
566,95
Економія при броні: -111,79 грн