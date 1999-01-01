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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура
8.2.

Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура 8.2. Класифікація

ARBOR VITAE ЛОПУХА ВЕЛИКОГО КОРІНЬ пачка, 50 г, № 1; Віола
ARBOR VITAE ЛОПУХА ВЕЛИКОГО КОРІНЬ Пачка, 50 г, № 1 Віола
В 7 аптеках
від 50,00 грн
Ціни в аптеках
Arbor Vitae Розторопші плоди пачка, 100 г, № 1; Віола
Arbor Vitae Розторопші плоди Пачка, 100 г, № 1 Віола
В 7 аптеках
від 50,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE ЧИСТОТІЛУ ТРАВА пачка, 50 г, № 1; Група Компаній МедФармХолдинг
ARBOR VITAE ЧИСТОТІЛУ ТРАВА Пачка, 50 г, № 1 Група Компаній МедФармХолдинг
В 5 аптеках
від 35,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE ШРОТ ІЗ ПЛОДІВ РОЗТОРОПШІ пачка, 100 г, № 1; Віола
ARBOR VITAE ШРОТ ІЗ ПЛОДІВ РОЗТОРОПШІ Пачка, 100 г, № 1 Віола
В 7 аптеках
від 35,00 грн
Ціни в аптеках
Juvamine (Жувамин) АктиШот пляшечка, артишок, артишок, № 10; Juva Sante International
Juvamine (Жувамин) АктиШот Пляшечка, артишок, артишок, № 10 Juva Sante International
В 35 аптеках
від 798,00 грн
Ціни в аптеках
Juvamine (Жувамін) Здоров'я печінки капсули, артишок+чорна редька, артишок+чорна редька, № 50; Juva Sante International
Juvamine (Жувамін) Здоров'я печінки Капсули, артишок+чорна редька, артишок+чорна редька, № 50 Juva Sante International
В 73 аптеках
від 394,00 грн
Ціни в аптеках
L-БЕТАРГІН розчин, стік, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
L-БЕТАРГІН Розчин, стік, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 1102 аптеках
від 630,26 грн
Ціни в аптеках
L-бетаргін® розчин питний, стік, 10 мл, № 20; Ворвартс Фарма
L-бетаргін® Розчин питний, стік, 10 мл, № 20 Ворвартс Фарма
В 4 аптеках інших міст
від 696,19 грн
Ціни в інших містах
L-Гепациалє® розчин для перорального застосування, стік, 15 мл, № 20; ІЛАН ФАРМ
L-Гепациалє® Розчин для перорального застосування, стік, 15 мл, № 20 ІЛАН ФАРМ
В 233 аптеках
від 519,80 грн
Ціни в аптеках
NOW FOODS SILYMARIN капсули, 150 мг, № 30; NOW INTERNATIONAL
NOW FOODS SILYMARIN Капсули, 150 мг, № 30 NOW INTERNATIONAL
В 123 аптеках
від 222,80 грн
Ціни в аптеках
Sator-ГепатоВелл капсули, № 30; Фарм Райз
Sator-ГепатоВелл Капсули, № 30 Фарм Райз
Немає в наявності
Sator-Силімавелл таблетки, блістер, № 80; Харківська ФФ
Sator-Силімавелл Таблетки, блістер, № 80 Харківська ФФ
Немає в наявності
Sunlife Artischocke + Vitamine таблетки шипучі, № 20; САНЛАЙФ ГМБХ
Sunlife Artischocke + Vitamine Таблетки шипучі, № 20 САНЛАЙФ ГМБХ
В 142 аптеках
від 312,02 грн
Ціни в аптеках
VITA - ГЕПАР капсули, № 30; Нутрімед
VITA - ГЕПАР Капсули, № 30 Нутрімед
В 19 аптеках
від 41,02 грн
Ціни в аптеках
Абертін порошок, саше, № 10; Софарма
Абертін Порошок, саше, № 10 Софарма
В 399 аптеках
від 235,12 грн
Ціни в аптеках
Абертін порошок, саше, № 20; Софарма
Абертін Порошок, саше, № 20 Софарма
В 1 аптеці інших міст
від 406,20 грн
Ціни в інших містах
Абертін рідина, саше, 10 мл, № 10; Софарма
Абертін Рідина, саше, 10 мл, № 10 Софарма
В 426 аптеках
від 215,18 грн
Ціни в аптеках
Агепта® таблетки сублінгвальні, № 20; Омніфарма
Агепта® Таблетки сублінгвальні, № 20 Омніфарма
В 223 аптеках
від 606,33 грн
Ціни в аптеках
Агепта® таблетки сублінгвальні, № 60; Омніфарма
Агепта® Таблетки сублінгвальні, № 60 Омніфарма
Немає в наявності
Аделів капсули, № 30; Solefarm
Аделів Капсули, № 30 Solefarm
В 276 аптеках
від 850,68 грн
Ціни в аптеках
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