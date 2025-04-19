Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 274 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
554,35
Економія при броні: -100,94 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
564,24
Економія при броні: -110,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
563,97
Економія при броні: -60,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -108,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -108,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
568,18
Економія при броні: -114,19 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
561,63
Економія при броні: -121,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -108,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
560,14
Економія при броні: -106,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
562,38
Економія при броні: -108,39 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
559,35
Економія при броні: -93,16 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
559,88
Економія при броні: -121,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
568,33
Економія при броні: -129,79 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
274,19
Економія при броні: -46,53 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG