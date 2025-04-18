Київ (адресу не вказано)
Доступно в 875 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
638,30
Економія при броні: -179,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -93,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
585,50
Економія при броні: -151,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
679,20
Економія при броні: -175,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
563,55
Економія при броні: -112,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
574,90
Економія при броні: -140,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
559,19
Економія при броні: -109,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
538,80
Економія при броні: -79,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG