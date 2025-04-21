Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
562,27
Економія при броні: -79,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
546,20
Економія при броні: -108,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
561,53
Економія при броні: -96,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -115,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
551,64
Економія при броні: -92,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
552,75
Економія при броні: -93,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -115,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -115,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
276,60
Економія при броні: -57,90 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
549,77
Економія при броні: -128,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
562,96
Економія при броні: -114,39 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
562,33
Економія при броні: -113,76 грн