Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -109,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
559,40
Економія при броні: -125,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
502,00
Економія при броні: -48,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
559,82
Економія при броні: -104,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
555,68
Економія при броні: -126,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
547,75
Економія при броні: -112,93 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
557,86
Економія при броні: -123,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -109,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
554,30
Економія при броні: -119,48 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
567,91
Економія при броні: -151,95 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
567,27
Економія при броні: -127,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
562,59
Економія при броні: -123,27 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -109,90 грн