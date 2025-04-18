Харків (адресу не вказано)
Доступно в 389 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
550,46
Економія при броні: -85,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
552,22
Економія при броні: -97,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -103,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -103,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Економія при броні: -103,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
551,26
Економія при броні: -101,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG