Бандаж лікувально-профілактичний (Treatment and prophylactic bandage) (316148) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 424,93 грн
Без рецепта
1 шт від 424,93 грн 1 шт від 412,19 грн 1 шт від 459,53 грн 1 шт від 419,80 грн 1 шт від 454,40 грн 1 шт від 403,50 грн 1 шт від 561,43 грн 1 шт від 600,00 грн 1 шт від 477,50 грн 1 шт від 609,00 грн 1 шт від 454,90 грн 1 шт від 514,90 грн 1 шт від 442,00 грн 1 шт від 477,50 грн 1 шт від 477,50 грн 1 шт від 535,44 грн 1 шт від 501,38 грн 1 шт від 540,24 грн 1 шт від 330,77 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
ТЕХНОМЕДИКА
Форма випуску
4002, еластичний
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
8795/2009 від 22.01.2014