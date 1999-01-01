Київ
Бандажі

бандажі лікувально-профілактичні

Медичні вироби

06Корекційні і корсетні вироби

Бандажі
бандажі лікувально-профілактичні
Сортування: По популярності
Бандаж протирадикулітний
Бандаж протирадикулітний
Тип 157 розмір 3 №1
від 621,90 грн
в 546 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
2b, 4002 еластичний xxl/xxxl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 424,28 грн
в 306 аптеках
Знайти в аптеках
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
4002, еластичний розмір l №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 450,47 грн
в 301 аптеці
Знайти в аптеках
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
4002, еластичний розмір xl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 472,99 грн
в 296 аптеках
Знайти в аптеках
Бандаж протирадикулітний
Бандаж протирадикулітний
Тип 157 розмір 4 №1
від 405,43 грн
в 284 аптеках
Знайти в аптеках
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
Medtextile 4003 еластичний, без латексу розмір l/xl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 662,67 грн
в 204 аптеках
Знайти в аптеках
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
Medtextile 4003 еластичний, без латексу розмір s/m №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 662,67 грн
в 195 аптеках
Знайти в аптеках
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
Medtextile 4003 еластичний, без латексу розмір xxl/xxxl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 662,67 грн
в 195 аптеках
Знайти в аптеках
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
2b, 4002 еластичний l/xl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 387,82 грн
в 148 аптеках
Знайти в аптеках
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
4002, еластичний розмір xxl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 472,99 грн
в 108 аптеках
Знайти в аптеках
БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ
БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ
3063, розмір 3 сірий №1
від 549,66 грн
в 54 аптеках
Знайти в аптеках
БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ
БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ
3063, розмір 4 сірий №1
від 674,66 грн
в 50 аптеках
Знайти в аптеках
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
4002, еластичний розмір m №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 450,47 грн
в 44 аптеках
Знайти в аптеках
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
2b, 4002 еластичний s/m №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 482,16 грн
в 37 аптеках
Знайти в аптеках
БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ АБДОМІНАЛЬНИЙ МОДЕЛЬ А
БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ АБДОМІНАЛЬНИЙ МОДЕЛЬ А
Артикул 6б, №5 окружність талії 99-109 см №1
Віталі Орто
від 418,90 грн
в 28 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Пояс медичний протирадикулітний зігрівальний із вовни вівці породи мерінос
Пояс медичний протирадикулітний зігрівальний із вовни вівці породи мерінос
Розмір 3 арт. 118пс №1
Віталі Орто
від 538,60 грн
в 26 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
4001 розмір m №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 434,00 грн
в 25 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ
БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ
3063, розмір 4 №1
від 534,71 грн
в 21 аптеці
Знайти в аптеках
БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ
БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ
3063, розмір 6 сірий №1
від 363,20 грн
в 18 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ АБДОМІНАЛЬНИЙ МОДЕЛЬ А
БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ АБДОМІНАЛЬНИЙ МОДЕЛЬ А
Артикул 6б, №1 окружність талії 68-75 см №1
Віталі Орто
від 342,61 грн
в 16 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
12345
ГоловнаКошикОбране