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Бандажі
бандажі лікувально-профілактичні
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Корекційні і корсетні вироби
Бандажі
бандажі лікувально-профілактичні
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Бандаж протирадикулітний
Тип 157 розмір 3 №1
від
621,90
грн
в 546 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
2b, 4002 еластичний xxl/xxxl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
424,28
грн
в 306 аптеках
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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
4002, еластичний розмір l №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
450,47
грн
в 301 аптеці
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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
4002, еластичний розмір xl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
472,99
грн
в 296 аптеках
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Бандаж протирадикулітний
Тип 157 розмір 4 №1
від
405,43
грн
в 284 аптеках
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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
Medtextile 4003 еластичний, без латексу розмір l/xl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
662,67
грн
в 204 аптеках
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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
Medtextile 4003 еластичний, без латексу розмір s/m №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
662,67
грн
в 195 аптеках
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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
Medtextile 4003 еластичний, без латексу розмір xxl/xxxl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
662,67
грн
в 195 аптеках
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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
2b, 4002 еластичний l/xl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
387,82
грн
в 148 аптеках
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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
4002, еластичний розмір xxl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
472,99
грн
в 108 аптеках
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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ
3063, розмір 3 сірий №1
від
549,66
грн
в 54 аптеках
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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ
3063, розмір 4 сірий №1
від
674,66
грн
в 50 аптеках
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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
4002, еластичний розмір m №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
450,47
грн
в 44 аптеках
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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
2b, 4002 еластичний s/m №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
482,16
грн
в 37 аптеках
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БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ АБДОМІНАЛЬНИЙ МОДЕЛЬ А
Артикул 6б, №5 окружність талії 99-109 см №1
Віталі Орто
від
418,90
грн
в 28 аптеках інших міст
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Пояс медичний протирадикулітний зігрівальний із вовни вівці породи мерінос
Розмір 3 арт. 118пс №1
Віталі Орто
від
538,60
грн
в 26 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
4001 розмір m №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
434,00
грн
в 25 аптеках інших міст
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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ
3063, розмір 4 №1
від
534,71
грн
в 21 аптеці
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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ
3063, розмір 6 сірий №1
від
363,20
грн
в 18 аптеках інших міст
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БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ АБДОМІНАЛЬНИЙ МОДЕЛЬ А
Артикул 6б, №1 окружність талії 68-75 см №1
Віталі Орто
від
342,61
грн
в 16 аптеках інших міст
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Форма випуску
2B, 3052
2B, 4002
3034, розмір 1
3063
3063, розмір 1
3063, розмір 2
3063, розмір 3
3063, розмір 4
3063, розмір 5
3063, розмір 6
3063, розмір 7
4001
4001 3 ребра жорсткості
4002, еластичний
KD4320
MedTextile 4003
R1101
R1103
R4103
Т129
артикул 6Б, №1
артикул 6Б, №2
артикул 6Б, №3
артикул 6Б, №4
артикул 6Б, №5
артикул 6Б, №6
артикул 6Б, №7
розмір 0 (60-71 см)
розмір 1
розмір 1 (71-85 см)
розмір 2
розмір 2 (85-95 см)
розмір 3
розмір 3 (95-105 см)
розмір 4
розмір 4 (105-116 см)
розмір 5
розмір 5 (116-125 см)
розмір 6
розмір 7
розмір 8
тип 157
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Пакування
еластичний
еластичний, б/латексу
Виробник
Beijing Fangsheng Yida Science and Technology Development Co.,Ltd
Віталі Орто
Мартынюк Татьяна Васильевна
Ремед
ТЕХНОМЕДИКА
ТОРОС-ГРУП
Торговий Дім Алком
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
Укрмедтекстиль
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