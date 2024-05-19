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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір XXXL, №1 - Київ (147364) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
645,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
624,90
Економія: -24,90 грн
600,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
617,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
712,20
Економія: -91,24 грн
620,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 46
Всього: упаковка (1)
636,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
707,39
Економія: -86,43 грн
620,96 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Коцюбинське, вул. Доківська, 5-В
Всього: упаковка (1)
715,00
Економія: -179,40 грн
535,60 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
589,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (1)
635,15 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Чорних Запорожців, 47/1
Всього: упаковка (1)
715,00
Економія: -179,40 грн
535,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Сквира, вул. Київська, 12
Всього: упаковка (2)
640,70
Економія: -4,73 грн
635,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 100
Всього: упаковка (1)
635,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
Всього: упаковка (1)
640,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 56
Всього: упаковка (1)
640,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Пирятин, вул. Соборна, 16
Всього: упаковка (1)
597,94
Економія: -48,78 грн
549,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 29-А
Всього: упаковка (1)
486,56 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Всього: упаковка (1)
635,74
Економія: -0,05 грн
635,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (1)
715,59
Економія: -102,77 грн
612,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Всього: упаковка (1)
610,76
Економія: -63,19 грн
547,57 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
Всього: упаковка (1)
632,49
Економія: -63,63 грн
568,86 грн