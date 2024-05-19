БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір XXXL, №1 - Київ (147364) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 46
В інших містах:
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Коцюбинське, вул. Доківська, 5-В
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 20
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Чорних Запорожців, 47/1
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Сквира, вул. Київська, 12
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 100
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 56
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Пирятин, вул. Соборна, 16
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 29-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А