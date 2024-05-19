БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір XL, №1 - Київ (147361) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 355 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
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Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
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Київ, вул. Нижній Вал, 23
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Київ, вул. Саксаганського, 42
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Київ, вул. Саксаганського, 117
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Київ, вул. Костянтинівська, 25