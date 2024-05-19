БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4001 розмір L, №1 - Київ (147357) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 28
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бучми Амвросія, 6-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 14
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 29
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 49
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Дзюби Івана, 17
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Подорожник
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Вишневе, вул. Святоюріївська, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 3-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ірпінь, вул. Центральна, 6-Г/3
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А