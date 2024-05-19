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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4001 розмір L, №1 - Київ (147357) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -180,00 грн
467,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -180,00 грн
467,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -192,60 грн
454,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -180,00 грн
467,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -180,00 грн
467,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 28
Всього: упаковка (1)
602,99
Економія: -114,04 грн
488,95 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
647,29
Економія: -9,63 грн
637,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бучми Амвросія, 6-А
Всього: упаковка (1)
602,99
Економія: -114,04 грн
488,95 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 14
Всього: упаковка (2)
551,00
Економія: -96,60 грн
454,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 29
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -192,60 грн
454,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -180,00 грн
467,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-А
Всього: упаковка (3)
647,00
Економія: -180,00 грн
467,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2
Всього: упаковка (2)
647,00
Економія: -180,00 грн
467,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 49
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -180,00 грн
467,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Дзюби Івана, 17
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -180,00 грн
467,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
551,00
Економія: -96,60 грн
454,40 грн
В інших містах:
Подорожник
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Вишневе, вул. Святоюріївська, 14
Всього: упаковка (2)
615,99
Економія: -127,04 грн
488,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 3-А
Всього: упаковка (1)
581,99
Економія: -93,04 грн
488,95 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ірпінь, вул. Центральна, 6-Г/3
Всього: упаковка (1)
551,00
Економія: -84,00 грн
467,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (1)
645,37
Економія: -7,73 грн
637,64 грн