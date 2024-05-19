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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір M, №1 - Київ (143817) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
715,00
Економія: -285,00 грн
430,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
715,00
Економія: -285,00 грн
430,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
510,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (1)
715,00
Економія: -285,00 грн
430,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1)
715,00
Економія: -285,00 грн
430,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
578,27 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (2)
715,00
Економія: -285,00 грн
430,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
705,76
Економія: -50,23 грн
655,53 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
715,00
Економія: -285,00 грн
430,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
561,43 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (1)
578,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (1)
529,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
645,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Всього: упаковка (1)
450,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
529,65 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Політехнічний, 3
Всього: упаковка (1)
715,00
Економія: -285,00 грн
430,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
451,22 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (2)
715,00
Економія: -285,00 грн
430,00 грн