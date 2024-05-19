БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір M, №1 - Київ (143817) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 80 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Політехнічний, 3
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В