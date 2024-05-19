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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір XXXXL, №1 - Київ (147366) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
635,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
635,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
617,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
Всього: упаковка (1)
911,21
Економія: -153,53 грн
757,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
707,39
Економія: -86,43 грн
620,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Святошинська, 3-А
Всього: упаковка (1)
640,95 грн
В інших містах:
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
589,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Шевченка Тараса, 56
Всього: упаковка (1)
529,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
638,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Малин, вул. Мазепи Івана, 2
Всього: упаковка (1)
561,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
701,36
Економія: -39,73 грн
661,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Всього: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
Всього: упаковка (1)
633,42
Економія: -63,72 грн
569,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
Всього: упаковка (1)
701,36
Економія: -83,12 грн
618,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
724,88
Економія: -118,16 грн
606,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 76
Всього: упаковка (1)
529,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Батуринська, 1-А
Всього: упаковка (1)
623,04
Економія: -73,16 грн
549,88 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
609,00
Економія: -18,27 грн
590,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ромни, вул. Соборна, 9/66
Всього: упаковка (1)
529,65 грн