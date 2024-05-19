БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4001 розмір M, №1 - Київ (147356) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 14
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 132
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 49
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Дзюби Івана, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67
Будьте здорові
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 124-Д
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 5/13
Будьте здорові
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 58
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 1-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Каштанова, 11