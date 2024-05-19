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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4001 розмір M, №1 - Київ (147356) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (2)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 14
Всього: упаковка (1)
551,00
Економія: -147,50 грн
403,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 132
Всього: упаковка (2)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2
Всього: упаковка (3)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 49
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Дзюби Івана, 17
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
551,00
Економія: -147,50 грн
403,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
508,50 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
Будьте здорові
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 124-Д
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -243,50 грн
403,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 5/13
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -243,50 грн
403,50 грн
Будьте здорові
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 58
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -243,50 грн
403,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
552,00
Економія: -16,56 грн
535,44 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
528,00
Економія: -15,84 грн
512,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 1-А
Всього: упаковка (1)
615,99
Економія: -127,04 грн
488,95 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (1)
543,99
Економія: -55,04 грн
488,95 грн