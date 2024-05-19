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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4001 розмір XL, №1 - Київ (147358) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братиславська, 26
Всього: упаковка (1)
566,99
Економія: -112,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 75-А
Всього: упаковка (1)
575,99
Економія: -121,09 грн
454,90 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1
Всього: упаковка (1)
616,99
Економія: -162,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
Всього: упаковка (1)
615,99
Економія: -161,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
Всього: упаковка (1)
553,99
Економія: -99,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, просп. Миру, 61/2
Всього: упаковка (1)
628,99
Економія: -174,09 грн
454,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 29-А
Всього: упаковка (1)
440,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Європейська, 132
Всього: упаковка (1)
616,99
Економія: -162,09 грн
454,90 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
Всього: упаковка (1)
552,00
Економія: -16,56 грн
535,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шпола, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (1)
589,99
Економія: -135,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 52
Всього: упаковка (1)
580,99
Економія: -126,09 грн
454,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Понінка, вул. Перемоги, 29-А
Всього: упаковка (1)
574,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-Д
Всього: упаковка (1)
615,99
Економія: -161,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кролевець, вул. Лесі Українки, 10
Всього: упаковка (1)
615,99
Економія: -161,09 грн
454,90 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
552,00
Економія: -16,56 грн
535,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шепетівка, просп. Миру, 32
Всього: упаковка (1)
580,99
Економія: -126,09 грн
454,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (1)
578,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 62
Всього: упаковка (1)
543,99
Економія: -89,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Всього: упаковка (1)
557,99
Економія: -103,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 65/5
Всього: упаковка (1)
602,99
Економія: -148,09 грн
454,90 грн