БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "MEDTEXTILE" 4001 3 ребра жорсткості розмір XL, №1 - Київ (864165) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дубровиця, вул. Миру, 3
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Соборна, 37-А
Еко аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Незалежності, 60
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ратне, вул. Центральна, 34
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом