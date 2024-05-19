Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі лікувально-профілактичніБАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4001 розмір XXL, №1 - Київ (147359) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
528,00
Економія: -15,84 грн
512,16 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
552,00
Економія: -16,56 грн
535,44 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
552,00
Економія: -27,60 грн
524,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8/1
Всього: упаковка (1)
543,99
Економія: -55,04 грн
488,95 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: упаковка (1)
554,00
Економія: -112,00 грн
442,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
540,00
Економія: -98,00 грн
442,00 грн
Наша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (2)
609,70 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом