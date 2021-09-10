Бандаж на колінний суглоб (Bandage on the joint) (316094) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 200,09 грн
Без рецепта
1 шт від 200,09 грн 1 шт від 200,09 грн 1 шт від 228,04 грн 1 шт від 2154,71 грн 1 шт від 389,37 грн 1 шт від 1451,78 грн 1 шт від 2272,71 грн 1 шт від 245,57 грн 1 шт від 1451,78 грн 1 шт від 1090,60 грн 1 шт від 1025,10 грн 1 шт від 1270,15 грн 1 шт від 906,54 грн 1 шт від 611,18 грн 1 шт від 1043,10 грн 1 шт від 611,18 грн 1 шт від 747,50 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
Більше+5
Форма випуску
2b, 6041
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
UA-1 від 10.09.2021