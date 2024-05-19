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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6058, роз'ємний розмір M/L, люкс, №1 - Київ (169462) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (1)
1148,00
Економія: -34,44 грн
1113,56 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
Всього: упаковка (1)
1098,00
Економія: -54,90 грн
1043,10 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -55,20 грн
1048,80 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
Всього: упаковка (2)
1098,00
Економія: -54,90 грн
1043,10 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
1148,00
Економія: -57,40 грн
1090,60 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (2)
1098,00
Економія: -54,90 грн
1043,10 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
1148,00
Економія: -57,40 грн
1090,60 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
Всього: упаковка (1)
1025,10 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
Всього: упаковка (1)
1066,04 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 3
Всього: упаковка (1)
1066,04 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Горохів, вул. Шевченка, 7
Всього: упаковка (1)
1101,98 грн
Наша аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (2)
1199,50 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Шацьк, вул. Шковороди, 29
Всього: упаковка (1)
1173,84 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом