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БАНДАЖ (ТУТОР) НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 3013 чорний розмір 2, №1 - Київ (475492) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
2289,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
2296,68 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (1)
2272,71 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
Всього: упаковка (1)
2287,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
Всього: упаковка (1)
2285,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 55
Всього: упаковка (1)
2285,78 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 15-В
Всього: упаковка (1)
2286,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 94
Всього: упаковка (1)
2179,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городня, вул. Чернігівська, -
Всього: упаковка (1)
2273,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
Всього: упаковка (1)
2293,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
Всього: упаковка (1)
2284,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
Всього: упаковка (2)
2289,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Всього: упаковка (1)
2297,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (2)
2297,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 7
Всього: упаковка (1)
2290,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
Всього: упаковка (1)
2290,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Всього: упаковка (1)
2295,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64-А
Всього: упаковка (1)
2272,73 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
2142,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-В
Всього: упаковка (1)
2277,61 грн