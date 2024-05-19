БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6112, з ребрами жорсткості з посиленою фіксацією розмір M/L, люкс, №1 - Київ (180604) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 142-А
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Березань, вул. Привокзальна, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б