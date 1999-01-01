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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі
Засоби для фіксації суглобів
Медичні вироби
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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі
Засоби для фіксації суглобів
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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ
8502, еластичний розмір s/m, люкс №1
від
219,84
грн
в 673 аптеках
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Бандаж на гомілковостопний суглоб
3041 размер 2, з додатковим фіксатором №1
від
431,00
грн
в 333 аптеках
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Бандаж колінного суглобу
3022, розмір 2 №1
від
453,00
грн
в 331 аптеці
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Бандаж на гомілковостопний суглоб
3041 размер 3, з додатковим фіксатором №1
від
450,71
грн
в 330 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 2 (515) роз'ємний, неопреновий №1
від
687,41
грн
в 319 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 3 (513) з відкритою чашечкою, бежевий №1
від
200,33
грн
в 317 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 2 (513) з відкритою чашечкою, бежевий №1
від
202,54
грн
в 316 аптеках
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Бандаж колінного суглобу
3022, розмір 3 №1
від
453,00
грн
в 304 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 4 (513) з відкритою чашечкою, бежевий №1
від
215,15
грн
в 296 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 5 (513) з відкритою чашечкою, бежевий №1
від
204,22
грн
в 284 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 1 (513) з відкритою чашечкою, бежевий №1
від
316,80
грн
в 283 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 4 (513) з відкритою чашечкой №1
від
200,33
грн
в 211 аптеці
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 1 (515) роз'ємний, неопреновий №1
від
547,13
грн
в 195 аптеках
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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ
8506, еластичний розмір m №1
від
287,90
грн
в 94 аптеках
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Бандаж колінного суглобу
3022, розмір 2 сірий №1
від
515,50
грн
в 88 аптеках інших міст
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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ
8011, зігріваючий розмір l/xxl, люкс №1
від
834,70
грн
в 86 аптеках інших міст
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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ
8502, еластичний розмір l/xl, люкс №1
від
188,75
грн
в 75 аптеках
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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ
2b, 8502 еластичний s/m №1
від
81,48
грн
в 56 аптеках інших міст
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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ
2b 8012, (пов'язка дезо) розмір s/m №1
від
720,75
грн
в 50 аптеках
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Бандаж на гомілковостопний суглоб
3041 размер 4, з додатковим фіксатором №1
від
450,71
грн
в 37 аптеках
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(500) неопрен.
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2.10.2.23
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2.20.1.15
2.20.1.21
2.20.1.25
2.30.2.00
21003
2B 8012, (пов'язка Дезо)
2B, 8502
3002, розмір 1
3002, розмір 2
3002, розмір 3
3002, розмір 4
3002, розмір 5
3013
3015
3015 (ортез)
3022, розмір 1
3022, розмір 2
3022, розмір 3
3022, розмір 4
3022, розмір 5
3030, розмір 1
3041
3052, размер 6
3052, розмір 2
3052, розмір 3
3052, розмір 4
3052, розмір 5
3071, розмір 1
4032, розмір 2
4032, розмір 3
4032, розмір 4
4032, розмір 5
4032, розмір 6
4033, розмір 1
42003
512-А, висота 60 см
52018
52034
6062, клас 2, розмір 5
8001, еластичний
8011, зігріваючий
8012, (пов'язка Дезо)
8502, еластичний
8503
8506, еластичний
8551, з ребр. жорсткості
8552, з фікс. пальця
NTA25-001
NTA28-002
OO-150
OO-153
R6202
R7202
БК-1рХ
ВПВ-001
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розмір 1 (S/M)
розмір 1 (XS)
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розмір 2 (L/XL)
розмір 2 (S)
розмір 2, з фіксатором
розмір 2, чорний
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Віталі
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ТЕХНОМЕДИКА
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Торговый Дом Алком
Торговый дом Алком
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