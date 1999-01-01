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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі

Засоби для фіксації суглобів

Медичні вироби

02Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі

Засоби для фіксації суглобів
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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ
БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ
8502, еластичний розмір s/m, люкс №1
від 219,84 грн
в 673 аптеках
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Бандаж на гомілковостопний суглоб
Бандаж на гомілковостопний суглоб
3041 размер 2, з додатковим фіксатором №1
від 431,00 грн
в 333 аптеках
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Бандаж колінного суглобу
Бандаж колінного суглобу
3022, розмір 2 №1
від 453,00 грн
в 331 аптеці
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Бандаж на гомілковостопний суглоб
Бандаж на гомілковостопний суглоб
3041 размер 3, з додатковим фіксатором №1
від 450,71 грн
в 330 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 2 (515) роз'ємний, неопреновий №1
від 687,41 грн
в 319 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 3 (513) з відкритою чашечкою, бежевий №1
від 200,33 грн
в 317 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 2 (513) з відкритою чашечкою, бежевий №1
від 202,54 грн
в 316 аптеках
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Бандаж колінного суглобу
Бандаж колінного суглобу
3022, розмір 3 №1
від 453,00 грн
в 304 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 4 (513) з відкритою чашечкою, бежевий №1
від 215,15 грн
в 296 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 5 (513) з відкритою чашечкою, бежевий №1
від 204,22 грн
в 284 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 1 (513) з відкритою чашечкою, бежевий №1
від 316,80 грн
в 283 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 4 (513) з відкритою чашечкой №1
від 200,33 грн
в 211 аптеці
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 1 (515) роз'ємний, неопреновий №1
від 547,13 грн
в 195 аптеках
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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ
БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ
8506, еластичний розмір m №1
від 287,90 грн
в 94 аптеках
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Бандаж колінного суглобу
Бандаж колінного суглобу
3022, розмір 2 сірий №1
від 515,50 грн
в 88 аптеках інших міст
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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ
БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ
8011, зігріваючий розмір l/xxl, люкс №1
від 834,70 грн
в 86 аптеках інших міст
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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ
БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ
8502, еластичний розмір l/xl, люкс №1
від 188,75 грн
в 75 аптеках
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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ
БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ
2b, 8502 еластичний s/m №1
від 81,48 грн
в 56 аптеках інших міст
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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ
БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ
2b 8012, (пов'язка дезо) розмір s/m №1
від 720,75 грн
в 50 аптеках
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Бандаж на гомілковостопний суглоб
Бандаж на гомілковостопний суглоб
3041 размер 4, з додатковим фіксатором №1
від 450,71 грн
в 37 аптеках
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