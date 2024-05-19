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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6112, з ребрами жорсткості з посиленою фіксацією розмір XL/XXL, люкс, №1 - Київ (844433) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
1596,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Печерського Феодосія, 39
Всього: упаковка (1)
1596,96 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
1823,04
Економія: -134,81 грн
1688,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
1559,27
Економія: -221,86 грн
1337,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (1)
1708,71
Економія: -95,95 грн
1612,76 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Всього: упаковка (1)
1669,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Всього: упаковка (1)
1495,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (2)
1451,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
1860,28
Економія: -172,14 грн
1688,14 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
1730,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (2)
1451,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
1537,62
Економія: -56,72 грн
1480,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (1)
1616,11
Економія: -98,21 грн
1517,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
1582,09
Економія: -166,45 грн
1415,64 грн