Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Козятин, вул. Героїв Майдану, 14 Всього: упаковка (1) 1662,42 Економія: -5,23 грн 1657,19 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33 Всього: упаковка (3) 1712,00 Економія: -137,00 грн 1575,00 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Славута, вул. Козацька, 2 Всього: упаковка (1) 1337,00 Економія: -66,85 грн 1270,15 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Соборна, 8 Всього: упаковка (1) 1670,73 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11 Всього: упаковка (1) 1575,00 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Горохів, вул. Торгова, 4 Всього: упаковка (1) 1675,65 Економія: -30,29 грн 1645,36 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9 Всього: упаковка (1) 1671,67 Економія: -11,33 грн 1660,34 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Перемоги, 119 Всього: упаковка (1) 1575,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б Всього: упаковка (1) 1575,00 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Рожище, вул. Незалежності, 11 Всього: упаковка (1) 1592,58 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Харків, вул. Культури, 10 Всього: упаковка (1) 1537,00 грн