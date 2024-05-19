Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6002, еластичний розмір XL, №1 - Київ (742937) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Віталюкс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
396,97 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
Аптекар
Детальніше
Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 21
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
Всього: упаковка (1)
401,05 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
Всього: упаковка (1)
401,05 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Олімпійська, 4
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 151
Всього: упаковка (1)
396,97 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 6
Всього: упаковка (1)
396,97 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
Всього: упаковка (1)
396,97 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
Всього: упаковка (1)
396,97 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (1)
396,97 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 16
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
396,97 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Всього: упаковка (1)
396,97 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
Всього: упаковка (1)
389,37 грн