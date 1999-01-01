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інші бандажі
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
4011 розмір xl/xxl, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 459,77 грн
в 739 аптеках
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
4011 розмір m/l, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 464,45 грн
в 527 аптеках
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
Medtextile 4012 без латекса розмір xl/xxl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 588,50 грн
в 221 аптеці
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
Medtextile 4012 без латекса розмір m/l №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 588,50 грн
в 214 аптеках
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
Medtextile 4012 без латекса розмір xxxl/xxxxl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 698,43 грн
в 195 аптеках
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
4011 розмір xxxl/xxxxl, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 547,77 грн
в 104 аптеках
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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ
БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ
2b 8012, (пов'язка дезо) розмір l/xl №1
від 720,75 грн
в 42 аптеках
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
4011 розмір xs/s, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 465,45 грн
в 8 аптеках
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Ортез-шина для фаланги пальця руки з фіксацією металічна
Ортез-шина для фаланги пальця руки з фіксацією металічна
Тип 502,двостороння розмір l №1
ТОРОС-ГРУП
від 131,34 грн
в 2 аптеках інших міст
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Ортез-шина для фаланги пальця руки з фіксацією металічна
Ортез-шина для фаланги пальця руки з фіксацією металічна
Тип 502,двостороння розмір s №1
ТОРОС-ГРУП
від 126,37 грн
в 1 аптеці
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Ортез-шина для фаланги пальця руки з фіксацією металічна
Ортез-шина для фаланги пальця руки з фіксацією металічна
Тип 502,двостороння розмір m №1
ТОРОС-ГРУП
від 125,37 грн
в 1 аптеці
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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
S8317 розмір l №1
Medtex Swiss
Немає в наявності
Комір Шанца фіксуючий на шийний відділ хребта
Комір Шанца фіксуючий на шийний відділ хребта
03-04 (бкф) розмір 1 №1
Стан Орто
Немає в наявності
БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
S8321 з додатковою фіксацією №1
Medtex Swiss
Немає в наявності
БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
S8322 розмір універсальний №1
Medtex Swiss
Немає в наявності
БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
S8317 розмір s №1
Medtex Swiss
Немає в наявності
Бандаж на поперековий відділ тм Dr. Frei
Бандаж на поперековий відділ тм Dr. Frei
S3041 з посиленими ременями №1
Medtex Swiss
Немає в наявності
БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
S8317 розмір m №1
Medtex Swiss
Немає в наявності
БАНДАЖ (БИНТ) ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ TETA®
БАНДАЖ (БИНТ) ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ TETA®
5 см х 4,5 м №1
Тетафарм
Немає в наявності
БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
S6058, з 4 ребрами жорсткості розмір універсальний №1
Medtex Swiss
Немає в наявності
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