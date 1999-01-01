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інші бандажі
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
4011 розмір xl/xxl, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
459,77
грн
в 739 аптеках
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
4011 розмір m/l, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
464,45
грн
в 527 аптеках
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
Medtextile 4012 без латекса розмір xl/xxl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
588,50
грн
в 221 аптеці
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
Medtextile 4012 без латекса розмір m/l №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
588,50
грн
в 214 аптеках
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
Medtextile 4012 без латекса розмір xxxl/xxxxl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
698,43
грн
в 195 аптеках
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
4011 розмір xxxl/xxxxl, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
547,77
грн
в 104 аптеках
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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ
2b 8012, (пов'язка дезо) розмір l/xl №1
від
720,75
грн
в 42 аптеках
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
4011 розмір xs/s, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
465,45
грн
в 8 аптеках
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Ортез-шина для фаланги пальця руки з фіксацією металічна
Тип 502,двостороння розмір l №1
ТОРОС-ГРУП
від
131,34
грн
в 2 аптеках інших міст
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Ортез-шина для фаланги пальця руки з фіксацією металічна
Тип 502,двостороння розмір s №1
ТОРОС-ГРУП
від
126,37
грн
в 1 аптеці
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Ортез-шина для фаланги пальця руки з фіксацією металічна
Тип 502,двостороння розмір m №1
ТОРОС-ГРУП
від
125,37
грн
в 1 аптеці
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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
S8317 розмір l №1
Medtex Swiss
Немає в наявності
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Комір Шанца фіксуючий на шийний відділ хребта
03-04 (бкф) розмір 1 №1
Стан Орто
Немає в наявності
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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
S8321 з додатковою фіксацією №1
Medtex Swiss
Немає в наявності
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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
S8322 розмір універсальний №1
Medtex Swiss
Немає в наявності
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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
S8317 розмір s №1
Medtex Swiss
Немає в наявності
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Бандаж на поперековий відділ тм Dr. Frei
S3041 з посиленими ременями №1
Medtex Swiss
Немає в наявності
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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
S8317 розмір m №1
Medtex Swiss
Немає в наявності
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БАНДАЖ (БИНТ) ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ TETA®
5 см х 4,5 м №1
Тетафарм
Немає в наявності
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI
S6058, з 4 ребрами жорсткості розмір універсальний №1
Medtex Swiss
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
03-04 (БКФ)
2B 8012, (пов'язка Дезо)
4011
5 см х 4,5 м
MedTextile 4012
S3041
S6040
S6058, з 4 ребрами жорсткості
S7028, регульований
S7035
S8317
S8321
S8322
XL
розмір L
розмір M
розмір S
розмір XL
розмір XXL
тип 501
тип 502,двостороння
тип 503
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Пакування
без латекса
Виробник
Lipoelastic
Medtex Swiss
МИЛТОНИЯ ХЕЛС САЙНЗ ЛТД
Стан Орто
ТІСА-Київ
ТЕХНОМЕДИКА
ТОРОС-ГРУП
Тетафарм
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