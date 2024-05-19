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БАНДАЖ (ТУТОР) НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 3013 чорний розмір 3, №1 - Київ (475493) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
2171,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
2162,98 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (1)
2154,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (1)
2181,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 136-Ж
Всього: упаковка (1)
2179,76 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
Всього: упаковка (1)
2172,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
Всього: упаковка (1)
2156,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городня, вул. Чернігівська, -
Всього: упаковка (1)
2155,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
Всього: упаковка (1)
2172,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
Всього: упаковка (1)
2182,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 7
Всього: упаковка (2)
2160,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
Всього: упаковка (1)
2178,12 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
1523,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мерефа, вул. Дніпровська, 148-А
Всього: упаковка (1)
2185,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
2178,10 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Харків, шосе Салтівське, 266
Всього: упаковка (3)
2165,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (2)
2172,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
2165,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
2158,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
Всього: упаковка (1)
2154,98 грн