Бандаж для руки підтримуючий (316092) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 178,05 грн
Без рецепта
1 шт від 178,05 грн 1 шт від 141,60 грн 1 шт від 174,31 грн 1 шт від 216,95 грн 1 шт від 241,30 грн 1 шт від 200,09 грн 1 шт від 175,15 грн 1 шт від 212,50 грн 1 шт від 113,42 грн 1 шт від 113,42 грн 1 шт від 219,45 грн 1 шт від 113,42 грн 1 шт від 107,75 грн 1 шт від 286,01 грн 1 шт від 470,85 грн 1 шт від 252,50 грн 1 шт від 227,95 грн 1 шт від 237,75 грн 1 шт від 220,50 грн 1 шт від 193,06 грн 1 шт від 294,02 грн 1 шт від 277,48 грн 1 шт від 350,60 грн 1 шт від 190,30 грн 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
9905, з додатковою фіксацією
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
8795/2009 від 22.01.2014