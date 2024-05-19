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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір L, білий, №1 - Київ (147399) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (7)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (6)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Всього: упаковка (5)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Політехнічний, 3
Всього: упаковка (1)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (2)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
347,95 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
314,09 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Коломийський / Васильківська, 17/31-А
Всього: упаковка (6)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
316,44
Економія: -0,11 грн
316,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
375,42
Економія: -22,42 грн
353,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (1)
347,82
Економія: -2,24 грн
345,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (2)
293,84
Економія: -35,90 грн
257,94 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Княжий Затон, 4/4
Всього: упаковка (1)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (2)
342,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, дорога Кільцева, 12
Всього: упаковка (1)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишняківська, 12
Всього: упаковка (1)
314,81 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
212,50 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
348,61
Економія: -38,26 грн
310,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
355,84
Економія: -31,02 грн
324,82 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26
Всього: упаковка (1)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн