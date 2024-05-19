БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір L, білий, №1 - Київ (147399) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Політехнічний, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Коломийський / Васильківська, 17/31-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Княжий Затон, 4/4
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, дорога Кільцева, 12
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишняківська, 12
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26