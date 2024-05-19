Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі підтримуючіБАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2B, 9906 L/XL, №1 - Київ (526283) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
235,00
Економія: -7,05 грн
227,95 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
254,00
Економія: -12,70 грн
241,30 грн
В інших містах:
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
279,00
Економія: -8,37 грн
270,63 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
Всього: упаковка (1)
254,00
Економія: -7,62 грн
246,38 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
249,00
Економія: -7,47 грн
241,53 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
254,00
Економія: -7,62 грн
246,38 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Всього: 2B, 9906 (1)
249,00
Економія: -7,47 грн
241,53 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (1)
262,00
Економія: -7,86 грн
254,14 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
274,00
Економія: -13,70 грн
260,30 грн
Класна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Коваленка Юрія, 2-А
Всього: упаковка (1)
298,50 грн
Рівнеліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
Всього: упаковка (1)
238,65 грн
Рівнеліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
254,21 грн
Рівнеліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Клесів, вул. Центральна, 4-А
Всього: упаковка (1)
221,09 грн
Рівнеліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Тинне, вул. Українська, 6-А
Всього: упаковка (1)
212,06 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
Всього: упаковка (1)
309,10 грн
Челсі плюс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (1)
281,00 грн
Рівнеліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Мізоч, вул. Хмельницького Богдана, 13-А
Всього: упаковка (1)
238,65 грн
Рівнеліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Клевань, вул. Центральна, 1/5
Всього: упаковка (1)
261,75 грн
Волиньфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
Всього: упаковка (1)
261,75 грн
Рівнеліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
Всього: упаковка (1)
246,43 грн